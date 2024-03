Round 12 con Mauricio Sulaimán: Guerra entre mexicanos el 4 de mayo Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán La esperada noticia se confirmó este pasado viernes, pues Saúl Canelo Álvarez defenderá su campeonato unificado de peso supermediano WBC-AMB-OMB-FIB ante el campeón plata del WBC, Jaime Munguía, una guerra entre mexicanos, en la tradicional fecha del Cinco de Mayo (4 de mayo), en la T-Mobile, Las Vegas, EE.UU. Hacía muchos años que no había una pelea de este nivel entre 2 peleadores mexicanos; La más reciente, fue entre Canelo contra Julio César Chávez Jr en 2017. Cada ocasión en la que dos compatriotas se enfrentan en un ring es garantía de grandes emociones, calidad y rivalidad patriótica, como ninguna otra. Por otro lado, David Benavidez competirá por el título interino de peso semipesado del WBC el 15 de junio contra el ex campeón de Oleksader Gvozdyk. Tremendo pleito entre campeones que determinará el contendiente obligatorio en la división 175 libras. Gvozdyk es un peleador formidable, que retiró durante años al mejor de la división, Adonis Stevenson y cuya única derrota llegó a manos de la actual superestrella Arthur Beterbiev. Después de esa pelea, “Bandera Roja” Benavidez decidirá en qué división continuará su carrera; si gana será retador oficial, en ambas divisiones, para que pueda decretar su propio destino. Canelo vs Munguía una pelea para analizar ambas carreras. Canelo Munguía 60-2-2 (39 KOs) 43-0-0 (34 KOs) Edad: 33 años 27 años Debut: 2005 2013 Peso de debut: Peso welter Superwelter Debut en Las Vegas: 2010 2017 Títulos del WBC: NABF Latino Mundial Juvenil Plata Plata Peso súper welter mundial Peso medio mundial Peso súper mediano mundial Otros campeonatos AMB, OMB y FIB OMB. Medio OMB Peso semipesado de la OMB Entrenador Eddy Reynoso Freddie Roach Dos carreras diferentes, ambas muy interesantes con elementos que hacen muy atractiva esta Mega pelea. Canelo viene de un par de victorias maravillosas, llenando el estadio Akron en Guadalajara, derrotando a John Ryder y luego al indiscutible peso súper welter, Jermell Charlo. Munguía viene de sus dos mejores victorias, por el título Plata del WBC, en una dramática pelea ante el ucraniano Sergiy Derevyachenko, y su reciente consagración al noquear a Ryder, a quien Canelo derrotó sólo por decisión. La esquina de ambos también son de Grandes Ligas. Canelo con el ya legendario Eddy Reynoso, y Munguía con el gran entrenador y estratega, el también legendario Freddie Roach, con quien se ha adaptado de manera espectacular. Lograr esta pelea requirió de la colaboración ejemplar de todas las partes más negociaciones al más alto nivel, pero Premier Boxing Champions, Golden Boy Promotions y Zanfer Promotions lograron firmar el acuerdo, con la participación de las plataformas Amazon Prime y DAZN. ¡Felicitaciones a todos! Y ese sábado 4 de mayo, México contra México hará resonar en Las Vegas y en el mundo entero. Este pasado viernes tuvo lugar uno de los espectaculares eventos que está promoviendo Arabia Saudita. Justo antes de entrar en Ramadán, el viernes 8, Anthony Joshua lució como nunca, al noquear, en sólo dos rounds, a Francis Ngannou, quien había sorprendido al mundo del boxeo, proveniente de UFC, impresionando con una gran pelea contra Tyson Fury. Joshua lo derribó tres veces, la última con un espectacular derechazo, que dejó a Ngannou en la lona durante cinco minutos. Felicitaciones a Anthony Joshua, quien siempre ha tenido el respeto y la admiración del WBC, Joshua fue clasificado en primer lugar por el WBC y peleó por el título de la FIB como actual campeón internacional del WBC, que fue el primer campeonato que conquistó, por lo que tiene un lugar especial en el WBC, a pesar de que nunca ha peleado por el título mundial de peso pesado del WBC. En la misma cartelera, las peleas semifinales fueron un estudio de caso en profundidad, en términos de las puntuaciones de los jueces y el desempeño de los referis. Una pelea fue la defensa obligatoria del título mundial pluma, el mexicano Rey Vargas, quien retuvo su campeonato con un empate ante Nick Ball quien subió al ring como campeón plata del WBC y contendiente obligatorio; La otra pelea, el campeón internacional del WBC, Joseph Parker, derrotó al monarca de la OMB, Zhilei Zhang, y le quitó el título interino de peso pesado de la OMB. Me preocupa mucho ver que en nuestra pelea, un juez anotó la pelea 116-100, a favor de uno; otro juez 114-112 a favor del otro. ¡Eso simplemente no puede suceder! El tercero tuvo 113-113, para un resultado final de empate. Haremos un análisis detallado de esta situación, y sin duda se tomarán medidas al respecto. El entrenamiento de oficiales del WBC apunta a tener uniformidad de jueces. Dónde puntúan, qué ven y cómo interpretar las acciones. La pelea fue agitada y hasta sucia por los estilos y la diferencia de altura. Vargas cayó a la lona en dos ocasiones, una de ellas, muy cuestionable por un empujón, pero al final fue derribado por el referi. Rey es un gran campeón y viajó a Riad para dar una demostración boxística de excelencia y valentía. Estoy muy orgulloso de él. Nick fue valiente e implacable, hizo todo lo posible para lograr la victoria y conquistar la gloria con el cinturón verde y dorado del WBC. En la otra pelea, ganó Joseph Parker. También visitó la lona dos veces, lo que hace un caso de estudio, cosa que muy pocas veces sucede: un par de peleas, donde el que cae dos veces a la lona, sale con la mano en alto. Seguiré insistiendo en tomar medidas para transparentar el boxeo y lograr la máxima eficiencia y minimizar las controversias. La principal propuesta del WBC para peleas muy importantes es utilizar seis jueces, en lugar de tres, para minimizar la posibilidad de una mala decisión. El uso de la tecnología es imprescindible y Instant Replay debe utilizarse en todas las peleas. Cada deporte utiliza la tecnología para hacer que el deporte y las competiciones sean justas y equitativas, para evitar controversias e injusticias; El fútbol, el fútbol americano, el béisbol, el hockey, el baloncesto, el tenis e incluso las carreras de caballos utilizan la repetición instantánea para garantizar que la decisión correcta sea la regla como resultado final de la situación. Otra pelea más me hizo reflexionar sobre la decisión del WBC que ha sido cuestionada y resistida por algunos miembros del mundo del boxeo, la creación de la categoría Bridgerweight. Kevin Lerena, el campeón interino de peso Bridger del WBC, solicitó permiso para pelear en un evento especial del WBC, una pelea sin título en la división de peso pesado. Peleó contra Justis Huni. Este fue un ejemplo perfecto de la validez de la división de peso Bridger; Lerena estuvo genial en la pelea, lastimó a Huni en un par de rounds y tuvo mucho éxito, pero simplemente no tiene el tamaño para competir eficientemente contra pesos pesados, perdió por decisión cerrada; Lerena enfrentó lo mismo contra Dubois hace un par de años, lo derribó dos veces y casi lo dejó fuera solo para caer contra un peleador mucho más grande y más fuerte unos rounds más tarde. Sabías que…? El Ramadán es una celebración musulmana en la que los de esa religión no pueden consumir ningún líquido ni alimento, desde el amanecer hasta el atardecer, durante 30 días. Envío mis felicitaciones a todos los musulmanes del mundo. Anécdota de hoy Mi papá era una persona muy educada, respetuosa y amable, pero tenía tolerancia cero ante el comportamiento irrespetuoso. Don José fue muy duro en su juventud. Cuando salió de ver una película sobre Ratón Macías, le pidió a mi mamá que fuera su novia, y mientras caminaban por Plaza Hidalgo, un tipo la increpó inpertinentemente, y mi mamá nos cuenta la historia: “Tu papá caminó ne las escaleras, me pidió que lo esperara un momento. Luego regresó y le enseñó algunos modales a ese tipo con un par de derechazos en la barbilla, luego fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito”. Agradezco sus comentarios en [email protected] Ergashev retorna el 28 de marzo en Detroit Like this: Like Loading...

Top Boxing News

