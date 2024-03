Ergashev retorna el 28 de marzo en Detroit El reciente retador al título mundial Shohjahon Ergashev (23-1, 20 KOs) se enfrentará al Olimpico y prospecto panameño Juan Huertas (17-4-1, 13 KOs) en un evento co-estelar recién agregado de 10 asaltos en peso súper ligero de “Big Time Boxing USA” el Jueves 28 de marzo en Wayne State Fieldhouse en Detroit y transmitido en vivo por DAZN. Ergashev #14 de la FIB entrará al ring por primera vez desde que sufrió la única derrota de su carrera, una derrota por nocaut en el sexto asalto contra Subriel Matías por el título de la FIB en noviembre del año pasado. La cartelera está encabezada por el olímpico de 2016 Juan Carrillo poniendo en juego su récord invicto contra Quinton Rankin en una pelea de diez asaltos en peso semipesado. También aparece en la transmisión el peso súper mediano de la FIB # 2 Vladimir Shishkin contra Mike Guy en un combate de diez asaltos. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Guerra entre mexicanos el 4 de mayo Lo último de Canelo-Munguia Like this: Like Loading...

