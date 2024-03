Lo último de Canelo-Munguia La superestrella y campeón indiscutible de peso súper mediano Canelo Álvarez y el retador Jaime Munguía han comentado sobre su enfrentamiento PPV del 4 de mayo en Amazon Prime y DAZN desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Canelo Álvarez: “Estoy muy orgulloso y emocionado de poder hacer esta pelea. Un mexicano contra otro mexicano siempre es una pelea enorme y hacía tiempo que no había una así. Es fantástico darle una oportunidad como ésta a un luchador que se la ha ganado como lo hizo Jaime. Me da mucha alegría que dos mexicanos se enfrenten en una pelea tan grande por el deporte”. Jaime Munguía: “Estoy muy, muy feliz y lleno de entusiasmo por esta gran oportunidad. Estoy increíblemente agradecido con todos los involucrados que pudieron hacer realidad esta lucha. Estamos listos para brindarles a los fanáticos una gran noche de boxeo el sábado 4 de mayo. No puedo esperar para demostrarle al mundo que soy capaz de hacer grandes cosas. ¡Viva Tijuana y Viva México!” Nota: Los boletos en preventa están disponibles el jueves 14 de marzo desde las 10 a. m. PT hasta las 10 p. m. PT a través de AXS.com usando el código: PBC Ergashev retorna el 28 de marzo en Detroit Oscar Valdez: ¡Ante Wilson será una guerra! Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.