Oscar Valdez: ¡Ante Wilson será una guerra! El favorito de los fanáticos, Oscar Valdez (31-2, 23 KOs), está a la búsqueda de otra oportunidad por el título mundial. El ex campeón mundial de dos divisiones se enfrentará a Liam Wilson (13-2, 7 KOs) por ESPN+ en una atracción especial de peso ligero junior de 12 asaltos el viernes 29 de marzo en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Después de una reciente sesión de entrenamiento en San Diego, California, esto es lo que Valdez dijo: “Esta es definitivamente una pelea encrucijada porque determinará quién se acercará a una oportunidad de título mundial. Mi objetivo para 2024 es volver a ser campeón del mundo. Extraño ser campeón del mundo. El boxeo es mi vida. Si no te esfuerzas por ser el mejor, ¿qué haces en este deporte? Siempre entreno duro para ser el mejor. Entonces, esta pelea lo significa todo porque ganar esta pelea me acercará un paso más a una oportunidad por el título mundial”. “Liam Wilson es un luchador duro. Estuve allí cuando peleó con Emanuel Navarrete. Es el tipo de luchador que no se rinde. No se puede descartar a un luchador así, así que me lo tomo muy en serio. Sé que no será fácil. Pero nada es imposible. Todo luchador es vencible. Sólo tienes que entrar ahí con un plan de juego inteligente”. “Pelear en Arizona significa mucho para mí porque sé que habrá mucha gente de todo Sonora, México, así como mucha gente de Tucson, Phoenix y de todo Arizona. Entonces significa todo, especialmente por mi última pelea. Quería darles a los fanáticos una buena pelea y perdimos. Estaba desconsolado porque quería darles a los fanáticos una buena pelea y la victoria. Ese no fue el caso, así que esta es mi oportunidad nuevamente”. “Después de verlo ahí con Navarrete y conocer mi estilo, esto definitivamente será una guerra. Será una pelea amigable para los fanáticos. He visto que tiene mucho corazón cuando peleó contra Navarrete. Pero vamos a ver quién tiene más corazón y quién lo quiere más”. Lo último de Canelo-Munguia Regresa el ex campeón Charlie Edwards el 12 de abril Like this: Like Loading...

