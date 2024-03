Regresa el ex campeón Charlie Edwards el 12 de abril El ex campeón de peso mosca del CMB Charlie Edwards (18-1, 7 KOs), que ahora hace campaña en el peso gallo, se enfrentará a Georges Ory (17-3-1, 2 KOs) encabezando un evento de Wasserman Boxing en el York Hall de Londres el 12 de abril. será un combate a diez asaltos por el cinturón Internacional Plata del CMB. Edwards es la molestia del ex campeón de peso mosca de la FIB, Sunny Edwards. Esa misma noche, el invicto peso súper mediano Lerrone Richards (18-0, 4 KOs) se enfrenta a Steed Woodall (18-2-1, 11 KOs) en 10 asaltos con el título Intercontinental de la OMB en juego. Oscar Valdez: ¡Ante Wilson será una guerra! Canelo-Munguía programado para el 4 de mayo en Las Vegas Like this: Like Loading...

