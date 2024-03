Canelo-Munguía programado para el 4 de mayo en Las Vegas El anuncio esperado sobre el próximo combate de la superestrella del deporte mexicano, Canelo Álvarez ya es oficial. El campeón mundial indiscutido de peso súper mediano Canelo Álvarez se enfrentará a Jaime Munguía el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Mucha expectativa y fuertes rumores de haber llegado a un acuerdo con PBC durante la semana lograron finalmente el objetivo de poder realizar el evento en PPV en Prime Video después de que Canelo Álvarez se había distanciado de PBC dias atras del acuerdo promocional de tres peleas entre PBC y Álvarez aunque también se pudo conocer que finalmente no pudo llegar a un acuerdo promocional con Matchroom para su próximo combate. Canelo hizo el anuncio inicialmente en sus redes sociales: Grito de guerra mexicano. Nos vemos el 4 de mayo en el T-Mobile de Las Vegas. Noriega derrota a Villar en Nicaragua Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.