Saunders: tengo las herramientas para vencer a Canelo Billy Joe Saunders dice que es el boxeador con estilo para deshacer a Canelo Alvarez. Se enfrentarán en una gran pelea de unificación de peso súper mediano WBC, WBA, WBO el 8 de mayo, en vivo en todo el mundo por DAZN (excepto México). El sitio es TBA. “Canelo, estoy listo para el rock and roll”, dijo Saunders. “Tienes que atreverte a ser grandioso y no vas a ser grandioso si no derrotas a los grandiosos. Creo que soy el único con el juego de piernas, el conocimiento, las habilidades, la mentalidad y el cerebro para abrir esa puerta en Canelo. “Es el hombre principal en el deporte y el rostro del boxeo. Hay que respetarlo, no ha esquivado a nadie, ha ganado buenos nombres, pero nadie es imbatible, y creo que tengo las herramientas para vencerlo si las uso correctamente y si el plan de juego sale bien, creo. trabajos. “Estoy buscando el boleto dorado para cimentar mi legado, y así es como tienes que entrar para vencerlo. Gané de todo, desde el Área Sur hasta títulos mundiales, podría decir ‘Lo gané todo, estuve en los Juegos Olímpicos, estoy invicto, te veré más tarde’. Pero acabo de cumplir 31, no tengo millas en el reloj, no he recibido ningún castigo. Creo que ha estado en peleas más duras que yo y tiene más millas, así que quiero cimentar mi legado y vencerlo. . “ Canelo: quiero hacer historia Canelo vence a Yildirim en tres y retiene titulos WBC y AMB en Miami

