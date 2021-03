Canelo: quiero hacer historia “Queremos unificar la división”, dijo el campeón de peso súper mediano del WBC y AMB, Saúl Álvarez, luego de eliminar al retador obligatorio del WBC, Avni Yildirim el sábado por la noche en Miami, Florida. “[Billy Joe Saunders] es un campeón mundial, queremos hacerlo y tenemos que hacerlo. Es un luchador muy difícil y tiene un campeonato, la OMB. La gente [como Saunders] habla, pero soy un luchador muy maduro y sé cómo controlarme. Todo lo que tengo que hacer es subir al ring, ganar y hacer historia “. “Es porque [ser indiscutible] no se ha hecho, nadie lo ha hecho en Latinoamérica. En el mundo solo unos pocos luchadores lo han hecho, los mejores. Quiero hacer historia y ser uno de los mejores del mundo ”. Cuarto gana el título mini mosca de la FIB a Taduran en Filipinas Saunders: tengo las herramientas para vencer a Canelo

