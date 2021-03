Cuarto gana el título mini mosca de la FIB a Taduran en Filipinas Por Boxing Bob Newman En otra acción por el título mundial que fue eclipsada por el megaevento Canelo Alvarez-Avni Yildirim en Miami, Florida, el desconocido Rene Mark Cuarto le arrebató el título mini mosca de la FIB al campeón defensor Pedro Taduran en doce rounds muy igualadas en Bula Gym en General Santos City , Filipinas. El campeón zurdo Taduran estaba haciendo la segunda defensa del título vacante que ganó a su compatriota Samuel Salva en septiembre de 2019.Hace un año, en febrero de 2020, Taduran viajó a territorio hostil enfrentándose a Daniel Valladares en Guadalupe, Nueva León, México. En su segundo combate consecutivo, empañado por un choque de cabezas, Taduran se marchó con el cinturón todavía alrededor de la cintura después de que se consideró que Valladares no podía continuar y se anotó un empate mayoritario. En esta ocasión, Taduran se enfrentaría a otro compatriota en “Mighty Mouse” Cuarto, en casa. Taduran pasó toda la pelea avanzando en su postura agresiva de zurdo, lanzando y aterrizando golpes en grupos, mientras que Cuarto en retirada optó por contraatacar, a menudo con tiros singulares y llamativos, que atrajeron los vítores de la multitud limitada. Las posturas de zurdo vs convencional también causaron más enfrentamientos de cabezas en este asunto. Cuarto cayó de rodillas, cortesía de un choque de cabezas involuntario en la novena ronda mientras estaba en un clinch. La undécima ronda vio una entrada de Taduran por un Cuarto cansado. Después de un tiempo en la ronda tres por cinta suelta en el guante izquierdo de Cuarto, “Mighty Mouse” decidió subirse a su bicicleta y retirarse durante el resto de la ronda, a menudo levantando las manos como si estuviera seguro de tener la pelea en las tarjetas. Ambos boxeadores celebraron con las manos en alto en la campana final. ¡Al final, los tres jueces filipinos obtuvieron puntajes idénticos de 115-113 para el nuevo campeón Cuarto! Taduran apareció con incredulidad mientras presionaba la pelea, lanzando golpes voluminosos en todo momento, a diferencia de los esporádicos contraataques de Cuarto. Cuarto se mueve a 19-2-2, 11 KOs, mientras que Taduran cae a 14-3-1, 11 KOs. Una revancha entre estos dos compañeros Filipinos parece natural. Canelo: quiero hacer historia

