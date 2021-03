Reynoso: Estamos aquí para unificar todos los campeonatos Por Hesiquio Balderas El manager / entrenador Eddy Reynoso hizo algunos comentarios posteriores a la pelea sobre el futuro de Canelo Alvarez: “No somos responsables de quién es el contendiente número uno. No elijo eso. Hicimos un acuerdo antes de pelear contra Callum Smith de que si salíamos victoriosos contra Callum, cumpliríamos el compromiso de enfrentarnos a Avni Yildirim. Callum Smith hizo lo mismo si salía victorioso esa noche. “Yo no hago las clasificaciones. Alguien más lo hace y solo estamos tratando de seguir el camino que nos guiará para recoger todos los cinturones del campeonato en las 168 libras. Avni fue el retador obligatorio que tuvimos que enfrentar para enfrentarnos a Saunders en mayo. “Estamos mirando a Las Vegas para el 8 de mayo. Con suerte, estará abierto al público. Si no, quizás Dallas. No estamos seguros del lugar en este momento, pero esos son los dos lugares que estoy viendo. “Nuestro plan es pelear tres o cuatro veces este año y convertir a Canelo en el campeón indiscutible de peso súper mediano del mundo”. Cuarto gana el título mini mosca de la FIB a Taduran en Filipinas

