Anuncian Undercard de Estrada-Chocolatito Raymond Ford, Austin Williams y Otha Jones III dan un gran paso adelante en sus florecientes carreras en la cartelera de la revancha de unificación entre Juan Francisco Estrada y Roman ‘Chocolatito’ González en el American Airlines Center en Dallas, Texas, el 13 de marzo. vivir en todo el mundo en DAZN. Ford (8-0, 4 KOs) se enfrenta al invicto Aaron ‘Angel Baby’ Pérez (10-0, 6 KOs) en ocho asaltos. Williams (7-0, 6 KOs) va contra Aaron Coley (16-3-1, 7 KOs). Jones III (5-0-1, 2 KOs) se enfrenta a Jorge David Castañeda (13-1, 11 KOs). Como se anunció previamente, Jessica McCaskill (9-2, 3 KOs) defiende el título indiscutido de peso welter femenino contra Cecilia Brækhus (36-1, 9 KOs) en una revancha y el rey de peso mosca ligero de la AMB Hiroto Kyoguchi (14-0, 9 KOs) defiende contra Axel Vega (14-3-1 8 KOs). Reynoso: Estamos aquí para unificar todos los campeonatos

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.