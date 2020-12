Saunders: estoy listo para vencer a Martin Murray Aquí hay una selección de citas de la conferencia de prensa de hoy entre Billy Joe Saunders y Martin Murray antes de la acción por el título mundial del viernes en The SSE Arena, Wembley, transmitida en vivo por Sky Sports y DAZN. Saunders está defendiendo su título mundial súper mediano de la OMB. Billy Joe Saunders: “En primer lugar, tengo que agradecer a [Eddie Hearn] ya Sky por sacarnos incluso este año. No pensé que iba a salir. Todas las grandes peleas estaban ligadas, fuera de las peleas que quedaron ahí afuera gritaba el nombre de Martin Murray. Se suponía que íbamos a pelear dos veces antes, no sucedió. Ha peleado por el título mundial cuatro veces, debería haber sido dos veces campeón del mundo, estaba en el lado equivocado de dos decisiones. “La gente ve esta pelea como un paseo por el parque para mí y piensa que debería ganar fácilmente. Si miras a Martin, nunca sufrió daños. Nunca ha sido golpeado en una pelea. Golovkin era lo que era, lo consiguió en su mejor momento. Le prometí su oportunidad y está aquí. Creo que es mi momento de brillar ahora. Estoy peleando por mi tío Tom, quien falleció y fue como un padre para mí. “Quiero las peleas de Jacobs y las peleas de Canelo y las peleas de Andrade ahora, pero lamentablemente todos estaban atados este año. El único realmente digno de tomar la pelea que estaba disponible fue Martin Murray. Es un aspirante al título mundial en cuatro ocasiones. En mi opinión, dos veces campeón del mundo, por lo que no es una mala elección del grupo. “Sé que Martin viene a pelear. No me han golpeado en suelo británico desde que tengo 12 años. Tengo un buen historial y lo voy a mantener así. Va a traer un buen juego, pero luego puede volver a St Helens, recuperar su dinero en efectivo y pasar una buena Navidad y jubilarse con la familia, porque eso es lo que estoy pensando en hacer, retirarlo ”. Martin Murray: “Este es mi quinto ahora. Sé lo difícil que será la pelea. Realmente califico a Billy Joe. Tenemos asuntos pendientes. Todo sucede por una razón. Creo firmemente, y realmente creo que las retiradas de hace años, todos los pequeños contratiempos que he tenido, me han llevado a este punto y, como dije, estoy en forma, concentrado y listo. “Lo entiendo, entiendo por qué se retiró para ser honesto contigo. Todos queremos esas peleas más grandes. Que tiene sentido. Hubo un poco de frustración en ese momento, pero lo dejé donde estaba y no tengo nada en contra de Billy. Nos dimos la mano cuando me derrotaron en mi pelea contra N’Dam, él estaba en la cartelera conmigo. Él está aquí ahora y ha cumplido su palabra. Él mismo estará en las mejores condiciones y vamos a arriesgarlo todo. Va a ser una buena pelea. “Nadie lo ha hecho en cinco ocasiones en el Reino Unido. Creo que Groves cuatro, Frank Bruno cuatro, y realmente creo que ha habido una razón por la que me levanté del sofá cuando los tiempos han sido bajos y no quería ir al gimnasio, pero me he obligado a hacerlo. yo mismo para llegar allí. Ha habido una razón para ello y es para el viernes. Para que yo logre lo que nadie más ha hecho en el Reino Unido “. JC Martinez defiende titulo WBC en cartelera Canelo-Smith Cambios de peleadores en la cartelera de Spence-García

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.