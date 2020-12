JC Martinez defiende titulo WBC en cartelera Canelo-Smith El campeón de peso mosca del WBC, Julio César Martínez (17-1, 13 KOs) defenderá su título mundial contra Francisco Rodríguez Jr (33-4-1 24 KOs) en la cartelera del choque por el título mundial de la AMB de Canelo Álvarez con Callum Smith en el Alamodome. en San Antonio, Texas el 19 de diciembre, en vivo en DAZN en más de 200 países y territorios en todo el mundo y en TV Azteca en México. Martínez pone la famosa correa verde y dorada en juego por tercera vez y entra en la pelea fresco de una salvaje victoria por KO en el segundo asalto sobre Moisés Calleros en la Ciudad de México en octubre. Más peleas de la cartelera se anunciarán a finales de esta semana. ¿La era del boxeo a puerta cerrada esta llegando a su fin? Saunders: estoy listo para vencer a Martin Murray

