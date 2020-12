¿La era del boxeo a puerta cerrada esta llegando a su fin? Eso es lo que espera el promotor de Matchroom, Eddie Hearn. “Estamos de vuelta en la burbuja para una gran noche de boxeo este viernes, el campeonato mundial de peso súper mediano entre Billy Joe Saunders y Martin Murray, en vivo por Sky Sports en el Reino Unido y DAZN en todo el mundo. Es genial estar aquí. “Nos ha levantado la noticia de que los fanáticos regresarán para la pelea de Anthony Joshua contra Kubrat Pulev el 12 de diciembre. 1,000 permitidos en The SSE Arena, Wembley para eso, por lo que efectivamente, tocar madera, será nuestro último espectáculo, esperamos, a puerta cerrada. Estamos listos para aprovecharlo al máximo y listos para una gran noche de boxeo “. El próximo espectáculo de Hearn en EE. UU., Canelo Alvarez vs. Callum Smith en el Alamodome en San Antonio, Texas, tendrá una capacidad limitada del 17% con fanáticos en grupos de asientos socialmente distanciados. Los espectáculos en Los Ángeles, Las Vegas y Mashantucket, Connecticut, todavía se llevan a cabo a puerta cerrada por el momento. Texas permite asientos limitados, al igual que Florida, aunque algunos espectáculos de Florida todavía se llevan a cabo a puerta cerrada (como la reciente pelea de Jacobs-Rosado). Big Baby Miller suspendido durante dos años JC Martinez defiende titulo WBC en cartelera Canelo-Smith

