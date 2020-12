Cambios de peleadores en la cartelera de Spence-García La sensación de peso súper welter Sebastian “The Towering Inferno” Fundora (15-0-1, 10 KOs) ahora se enfrentará al ex retador al título Habib Ahmed (27-1-1, 18 KOs) en una eliminatoria por el título súper welter en el evento FOX Sports PPV. encabezado por Errol Spence Jr. contra Danny García este sábado desde el estadio AT&T en Arlington, Texas. El pay-per-view también presenta a los contendientes de acción Josesito “The Riverside Rocky” López (37-8, 20 KOs) y Francisco “Chia” Santana (25-8-1, 12 KOs) enfrentándose en un 10- ronda de peso welter mientras que el peso pluma Miguel Flores (24-3, 12 KOs) intervendrá contra Eduardo Ramírez (23-2-3, 10 KOs) en una eliminatoria por el título de peso pluma para abrir el PPV. Ahmed reemplaza a Jorge Cota y Flores reemplaza a Julio Ceja, luego de que Cota y Ceja dieron positivo por COVID-19. Flores ya se había estado preparando para enfrentar a Isaac Avelar el 5 de diciembre y Ahmed había estado entrenando como posible reemplazo en esta cartelera. Avelar (16-2, 10 KOs) ahora se enfrentará a la invicta Sakaria Lukas (23-0, 16 KOs) en un enfrentamiento de peso súper pluma de 10 asaltos que encabezará las preliminares de pago por visión de FOX Sports PBC en FS2 y FOX Deportes. Las preliminares comienzan a las 7 pm ET / 4 pm PT y también contarán con el prospecto principal Vito Mielnicki Jr. (6-0, 4 KOs) enfrentándose a Steven Pulluaim (5-2, 1 KO) en una pelea de peso welter de seis asaltos, además de invicto. el prospecto de peso súper mediano Burley Brooks (6-0, 5 KOs) enfrentando a Marco Delgado (6-1, 5 KOs) en una atracción de seis asaltos. La acción no televisada verá a Fernando García (13-2, 8 KOs) en una pelea de peso pluma de ocho asaltos contra Juan Tapia (9-3, 3 KOs) y el invicto Frank Martin (11-0, 8 KOs) en duelo con Tyrone Lucky ( 12-12-4, 8 KOs) en un combate ligero de ocho asaltos. Saunders: estoy listo para vencer a Martin Murray La AMB ordena a Shumenov-Merhy

