La AMB ordena a Shumenov-Merhy El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó la pelea por el título de peso crucero entre el campeón Beibut Shumenov y el retador Ryad Merhy. Un comunicado enviado a ambas partes este lunes 30 de noviembre informó que de acuerdo con la regla 11 de los Campeonatos, el campeón debe defender el título contra el contendiente oficial cada nueve meses (9) desde la fecha en que se convirtió en campeón. Shumenov ha sido campeón desde el 7 de julio de 2018 y su defensa obligatoria debería haber sido el 6 de abril de 2019 y tiene más de un año de retraso. Es por eso que debe enfrentar de inmediato a Merhy, quien es el campeón interino y, por lo tanto, el retador oficial. La Regla C.13, sobre Limitaciones de Combate, señala que el campeón no puede pelear contra un boxeador que no es el retador oficial dentro de los sesenta (60) días posteriores a la expiración del período de defensa obligatorio. Bajo las reglas, el Comité ordenó un plazo de 30 días para finalizar las negociaciones de la pelea entre Shumenov y Merhy a partir de este 1 de diciembre, ese plazo finalizará el 31 de diciembre de 2020. Si no se llega a un acuerdo o si alguna de las partes se niega a firmar el contrato, el Comité de Campeonatos puede abrir la pelea a subasta. Cambios de peleadores en la cartelera de Spence-García Estrellla de Games of Thrones realizara combate de exhibición

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.