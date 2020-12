Estrellla de Games of Thrones realizara combate de exhibición Por.Gabriel F. Cordero El actor Islandés Haftor Björnsson, mejor conocido por su papel de Grigor Clegane o Mountain en Game of Thrones de HBO, estará realizando su debut en el boxeo profesional en un combate de exhibición ante el Británico Steven Ward (13-1, 4 KOS) el próximo 16 de enero en Islandia según lo publicado en su Instagram. Björnsson espera que al entrar al ring con un boxeador profesional le ayude a demostrar no solo lo que ya sabe, sino también en lo que tiene que trabajar. Björnsson también es levantador de pesas y en mayo de este 2020 venció el récord mundial de peso muerto al levantar una barra de 501 kilogramos en su gimnasio en Islandia. Björnsson comenzó su carrera deportiva en el baloncesto y ha estado en el ring con el estelar Irlandés de UFC, Conor McGregor. Fundora: estoy aquí y vengo por todo

