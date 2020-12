Fundora: estoy aquí y vengo por todo El invicto peso súper welter de 6’6 Sebastian “The Towering Inferno” Fundora se enfrenta a Jorge Cota en una eliminatoria por el título súper welter del WBC este sábado en el evento principal de pago por evento de la PBC en el estadio AT&T en Arlington, Texas. “Cota es un guerrero mexicano, así que espero que venga a pelear y no tenga miedo de intercambiar”, dijo Fundora. “Por suerte para la afición, tampoco tenemos miedo de intercambiar. Estaremos preparados para su agresión. Espero que traiga su juego A, porque yo traeré el mío y les daré a los fanáticos una gran actuación “. Con una victoria, Fundora se pondría en posición para enfrentar al campeón unificado del WBC, la FIB y la AMB, Jermell Charlo, o al principal contendiente del WBC, Erickson Lubin, en futuras peleas. “Esta es mi oportunidad de decir que estoy aquí y que voy a por todo”, dijo Fundora. “Ahora mismo estoy concentrado en Cota y mi pelea del sábado. Creo que estoy justo ahí con los principales contendientes y campeones y que estoy listo para cualquiera de ellos después de manejar mi negocio este fin de semana ”. Mauricio Sulaimán: ¡Mike Tyson, en grande!

