Saunders defiende contra Murray el 4 de diciembre Billy Joe Saunders hará la segunda defensa de su título mundial súper mediano de la OMB contra el rival Británico Martin Murray en The SSE Arena, Wembley el viernes 4 de diciembre, en vivo por Sky Sports en el Reino Unido y en DAZN en sus nueve mercados, incluido EEUU. La estrella de Hatfield Saunders (29-0, 14 KOs) se convirtió en un campeón mundial de dos pesos con una victoria por puntos blanqueados sobre Shefat Isufi en mayo de 2019, superando a su oponente serbio en 12 rondas para agregar la corona de la OMB de 168 libras a su colección. El ex gobernante de peso mediano estuvo a punto de asegurar una mega pelea con el ícono mexicano libra por libra Saúl ‘Canelo’ Álvarez a principios de este año antes de que la pandemia de coronavirus pusiera al mundo del deporte patas arriba y arruinara su oportunidad de grandeza. El cuatro veces retador al título mundial Murray (39-5-1, 17 KOs) se interpone en el camino de las peleas de unificación para Saunders en 2021, y el hombre de St Helens está más decidido que nunca a finalmente conseguir un título mundial propio y poner Su rivalidad con Saunders a la cama después de su reunión programada en 2018 fracasó dos veces. “Estoy muy feliz de estar defendiendo mi título mundial de la OMB nuevamente”, dijo Saunders. “No he boxeado en un año y realmente extraño estar en el ring. No puedo esperar para tener mi pelea profesional número 30 y terminar el año con una explosión antes de un gran 2021. “La pandemia de coronavirus ha afectado a todo el mundo de muchas formas y ha tenido un gran impacto en el deporte del boxeo. El fracaso de la pelea de Canelo Álvarez fue muy frustrante para mí, pero ahora el viaje continúa en diciembre. “Se suponía que Martin y yo íbamos a pelear dos veces antes, pero tampoco sucedió. Dijo algunas cosas y yo también, así que veamos quién puede respaldarlo. Disfruto entrenar con Mark Tibbs. Tiene un conocimiento increíble en el deporte del boxeo y estamos trabajando en cosas nuevas que mostraremos en la noche “. “Tengo muchas ganas de volver allí y luchar por otro título mundial”, dijo Murray. “Las grandes peleas definitivamente sacan lo mejor de mí. Este año ha sido un buen año para mí personalmente. Parecía que todas las tensiones de la vida se habían quitado, así que realmente disfruté poder relajarme un poco más y pasar aún más tiempo con mi familia. “Realmente no hubo mala sangre entre Billy y yo para ser honesto, fue solo mucha frustración después de que se retiró dos veces. Eso quedó donde estaba, pero definitivamente tenemos algunos asuntos pendientes. Espero una pelea dura y que Billy Joe esté en su mejor momento, así que estaré listo “. “Estoy encantado de anunciar otra gran pelea para el calendario de 2020 mientras cerramos este año difícil con una gran explosión”, dijo Eddie Hearn. “Las peleas por el título mundial de todos los británicos siempre son especiales, especialmente en la división de peso súper mediano, y estoy muy emocionado de ver a Billy de regreso en el ring. Estábamos a 24 horas de un anuncio de Billy para luchar contra Canelo cuando la pandemia golpeó y arroja la última tirada de dados para Martin Murray, quien lo dará todo el 4 de diciembre “. La Commonwealth respalda al controvertido juez O´Connor MTK Global firma a Miguel Vázquez

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.