MTK Global firma a Miguel Vázquez MTK Global ha anunciado la contratación del Mexicano ex campeón mundial de peso ligero Miguel Vázquez. Vázquez (42-10, 16 KOs) ha operado al más alto nivel en el boxeo durante más de una década y reinó como campeón de peso ligero de la FIB de 2010 a 2014. Vásquez 33 años estuvo recientemente en acción, perdiendo una decisión dividida muy controvertida contra Lewis Ritson. “Estoy feliz de que la gente reconozca mi talento y estilo y de que reciba apoyo de diferentes rincones del mundo”, dijo Vázquez. “Tuve un comienzo difícil en mi carrera, pero he sido bastante sólido a través de él, y la gente reconoce que este arduo trabajo es muy satisfactorio para mí”. Saunders defiende contra Murray el 4 de diciembre Gervonta “Tank” Davis Virtual Media Day

