La Commonwealth respalda al controvertido juez O´Connor La Junta de Control de Boxeo Británico ha absuelto al juez Terry O’Connor de cualquier error en la reciente pelea entre Lewis Ritson y Miguel Vázquez. Declaración oficial: El juez de la Junta de Control de Boxeo Británico certifica que el Sr.Terry O’Connor, compareció ante los Comisarios de la Junta para discutir su actuación en el torneo celebrado el 17 de octubre de 2020 en el East of England Showground Arena, Peterborough. Se consideraron las denuncias hechas en las redes sociales y los medios impresos sobre el uso de un teléfono móvil o dispositivo de mano similar por parte del Sr. O’Connor. Luego de una extensa consideración de las imágenes y la evidencia proporcionada por el Sr. O’Connor, los Comisarios están satisfechos de que el Sr. O’Connor no estaba en posesión de ningún teléfono o dispositivo de mano mientras cumplía con sus deberes como juez en el concurso entre Lewis Ritson y Miguel. Vázquez y su anotación de dicho combate no se vieron afectados de ninguna manera. Además, se consideró la puntuación de la pelea del Sr. O’Connor y aunque juzgar una competencia es subjetiva y siguiendo la explicación del Sr. O’Connor de cómo anotó la pelea, los Comisarios están satisfechos de que la puntuación final del Sr. O’Connor reflejó su propia opinión del concurso. Saunders defiende contra Murray el 4 de diciembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.