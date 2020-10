JC Martinez vence a Calleros y retiene titulo WBC en CDMX Foto: Alma Montiel El campeón de peso mosca del CMB “Rey” Julio César Martínez (17-1, 13 KOs) arrasó con el último sub Moises “Taz” Calleros (33-10-1, 17 KOs) en dos asaltos el viernes por la noche en TV Azteca Studios en la Ciudad de México. Martínez golpeó y derribó a Calleros en la primera ronda y obtuvo una detención del árbitro después de castigar más a Calleros en la segunda ronda. El tiempo era 2:42. Calleros perdió peso por 5.5 libras y no fue elegible para ganar el título. Chocolatito retiene el título supermosca de la AMB La Commonwealth respalda al controvertido juez O´Connor

