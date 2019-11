Santa Cruz gana el título mundial AMB en la cuarta división de peso Por Miguel Maravilla en el ringside

Fotos: Ryan Hafey / Premier Boxing Champions “El Terremoto” Santa Cruz (37-1-1, 19 KOs) se convirtió en un campeón mundial de cuatro divisiones con una decisión unánime de doce rounds sobre Miguel “El Michoacan” Flores (24-3, 12 KOs) para reclamar el puesto vacante. El título de “super” peso súper pluma de la AMB el sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.



Los jueces anotaron el combate 117-110, 117-110, 115-112 para Santa Cruz. Flores salió atacando cuando Santa Cruz se relajó y midió con el jab. Acechando en el segundo, Santa Cruz comenzó a cavar el cuerpo con el gancho izquierdo mientras Flores seguía golpeando. Un derechazo de Santa Cruz en el tercero sacudió a Flores cuando Santa Cruz comenzó a soltar sus manos. Flores comenzó a dar vueltas y mantener la distancia en el cuarto puesto que Santa Cruz estaba en la ofensiva. Trabajando pacientemente en el quinto, Santa Cruz conectó a Flores mientras se extendía y aterrizaba al ras. Luchando a un ritmo muy rápido en el sexto, Santa Cruz superó a Flores, que se desvaneció. Una mano derecha de Flores en el séptimo aterrizó limpiamente pero Santa Cruz mantuvo la presión. En el octavo, el árbitro Tony Weeks dedujo un punto de Flores por aguantar mientras Santa Cruz seguía peleando. En el noveno, Santa Cruz aterrizó con una mano derecha sólida y luego se quejó de un golpe bajo cuando el árbitro Tony Weeks le dijo que dejara de mantener la cabeza de Flore hacia abajo. Un choque de cabezas en el décimo causó un corte sobre el ojo izquierdo de Santa Cruz cuando estaba sangrando. En las rondas del campeonato, Flores apuntó al corte y mantuvo su distancia en el boxeo. No fue la mejor actuación de Santa Cruz, ya que superó a Flores, crédito a Flores en la distancia. – Xu Can vence a Robles y retiene el título de la AMB Figueroa retiene el título de 122 libras de la AMB con empate Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.