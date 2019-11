Figueroa retiene el título de 122 libras de la AMB con empate Por Miguel Maravilla en el ringside

Fotos: Ryan Hafey / Premier Boxing Champions Weslaco, Brandon “The Heartbreaker” Figueroa de Texas (20-0-1, 15 KOs) hizo la primera defensa de su título de peso gallo súper AMB y retuvo el cinturón contra el ex campeón Julio Ceja (32-4-1, 28 KOs) el sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.



Los jueces anotaron la pelea 115-113 para Figueroa, 116-112 para Ceja y empate 114-114. Figueroa arriesgó su cinturón a pesar de que Ceja estuvo por encima del peso por 4.5 libras. Si Ceja hubiera ganado, el título de la AMB habría quedado vacante. Santa Cruz gana el título mundial AMB en la cuarta división de peso Manfredo gana su pelea de regreso en 79 segundos Advertisements

