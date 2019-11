Manfredo gana su pelea de regreso en 79 segundos Por Jason Marchetti en ringside El ex estrella de “Contender: Season One” y el dos veces retador al título mundial Peter “The Pride of Providence” Manfredo Jr. (41-7-1, 21 KOs) necesitó solo 79 segundos para noquear a Melvin “The, de 40 años”. Romantic Redneck ”Russell (11-8-2, 7 KOs) el sábado por la noche en el Twin River Casino Hotel en Lincoln, Rhode Island. Peleando por primera vez desde 2016, Manfredo tendió a Russell con un gancho izquierdo al cuerpo en una pelea programada de peso pesado ligero de 10 rounds. Manfredo, que cumple 39 años en tres días, no ha peleado en tres años y medio, pero llegó a la pelea en forma, tal vez buscando una pelea más. “The Pride of Providence” aún puede vender boletos en Rhode Island, como lo demuestra la multitud que se agotó esta noche. La tarjeta fue promovida por Jimmy Burchfield’s Classic Entertainment and Sports Figueroa retiene el título de 122 libras de la AMB con empate Resultados de la cartelera de Indio, California Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.