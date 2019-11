Resultados de la cartelera de Indio, California El invicto peso welter Rashidi “Speedy” Ellis (22-0, 14 KOs) anotó una decisión unánime de diez asaltos sobre Eddie “Eboy” Gómez (23-4, 13 KOs) para reclamar el título vacante de la AMB en las Américas en una revancha el sábado por la noche. El Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Los puntajes fueron 100-90, 99-91, 99-91. Ellis noqueó previamente a Gómez en el primer round en 2016. El invicto súper pluma, Víctor Morales Jr. (13-0, 7 KOs) excluyó a Diuhl Olguin (14-13-3, 9 KOs) en una pelea de ocho rounds. Las puntuaciones fueron 80-72 en todos los ámbitos. El dos veces súper gallo olímpico Alberto “Impacto” Melian (6-1, 3 KOs) anotó un TKO en el segundo round sobre Juan Kantun (21-9-3, 15 KOs). “El argentino Lomachenko” dejó caer a Kantun dos veces y consiguió el paro con su bombardeo de seguimiento. El tiempo era 1:36. Melian venía de su primera derrota contra Leonardo “Leon” Báez. En su debut en Estados Unidos, el súper ligero Baishanbo Nasiyiwula (16-3-1, 6 KOs) de China ganó una decisión unánime sobre Saul Corral (30-15, 20 KOs) en una pelea de ocho rounds. Las puntuaciones fueron 80-72 3x. Manfredo gana su pelea de regreso en 79 segundos Callum Smith busca enfrentar grandes nombres Advertisements

