Callum Smith busca enfrentar grandes nombres El campeón de peso súper mediano de la AMB Callum Smith atribuyó su desempeño deslucido contra el retador obligatorio John Ryder por falta de miedo a Ryder, que era un desvalido de 25: 1 en la pelea, regalando altura y alcance significativos. Callum Smith: "Quiero los mejores nombres en la división y no le falto al respeto a John Ryder, pero no había miedo esta noche", dijo Smith a Sky Sports. "No creía que John Ryder fuera lo suficientemente bueno como para vencerme. Hay boxeadores que creo que son lo suficientemente buenos como para vencerme si no actúo y eso sacará lo mejor de mí. Eso es lo que quiero, quiero los grandes nombres. Solo quiero un gran nombre, donde si aparezco como esta noche, perderé. Ese miedo saca el mejor rendimiento en mí, siento que lo necesito ". John Ryder: "Pensé que fue duro. Pensé que había forzado la pelea, él solo estaba tirando balas, si eso. Pensé que había hecho lo suficiente para ganar eso. Perdí por el título británico tres veces, regresé y luché por un título mundial contra el número 1 del mundo. Creo que he hecho más que suficiente para demostrar que soy creíble para esto y volveré otra vez ".

