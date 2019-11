Resultados desde Nicaragua WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osuna) regresaron con su evento mensual de boxeo en Nicaragua en el Gimnasio Nicao en Managua, Nicaragua, el sábado por la noche. El evento principal en una pelea en peso súper mosca vio al prospecto invicto Winston Guerrero (8-0, 5 KOs) de Nicaragua derrotó por completo a su compatriota Jenn Gonzalez (6-7, 4 KOs) por TKO en el sexto y última round. Fue una actuación dominante de Guerrero quien demostró que era más que un simple golpeador. Lanzó combinaciones constantes de 4 rondas en el camino para romper el mismo juego de González en el camino hacia el paro. Completando la cartelera … Clasificación mundial Engel Gomez (7-0, 4 KOs) TKO 4 Ulises Carvajal (4-10, 3 KOs) 6 rds batamweights Wendellin Cruz (1-0, 0 KOs) UD Ninoska Morales (0-1, 0 KOs) 4 rds bantweights Winston Guerrero (7-0, 4 KOs) UD Wilmer Blas (6-15-6, 1 KO) 6 rds flyweights Nolberto Casco (1-0, 1 KO) TKO 1 Adonis Centeno (0-1, 0 KOs) 4 rds súper welter Reyneris Gutiérrez (3-0, 1 KOs) Tech dec 3 Francisco Gonzalez (2-2-2, 1 KOs) 4 rds flyweights Haminton Blandon (1-0, 0 KOs) UD 4 Luis Martinez (1-2, 0 KOs) 4 rds gallo Josue Omier (1-0, 0 KOs) UD 4 Carlos Gonzalez (0-1, 0 KOs) 4 rds pesos medios Oscar Arroyo (1-0, 1 KO) TKO 3 Jarol Ardon (0-1, 0 KO) 4 rds ligeros Callum Smith busca enfrentar grandes nombres Culcay supera a Saidi por decisión unánime en Berlin Advertisements

