Culcay supera a Saidi por decisión unánime en Berlin El ex campeón súper welter de la AMB Jack Culcay (27-4, 13 KOs) anotó una decisión unánime de doce rounds sobre Jama Saidi (16-1, 7 KOs) previamente invicto en un choque por el cinturón de la OMB Euro el sábado por la noche en el Arena Berlin. "Golden Jack" ganó por puntajes de 118-110, 119-113, 116-112. Culcay declaró después que espera regresar para una eliminatoria del título mundial en marzo y obtener una oportunidad por el título más adelante en 2020.

