Xu Can vence a Robles y retiene el título de la AMB El campeón de peso pluma de la AMB Xu Can (18-2, 3 KOs) anotó una entretenida decisión unánime de doce rounds sobre el previamente invicto Manny Robles III (18-1, 8 KOs) el sábado por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Can, el tercer campeón mundial de China en la historia, superó de manera impresionante a Robles, especialmente durante la segunda mitad de la pelea. Las puntuaciones fueron 120-108, 119-109, 118-110 para Can. El padre de Robles entrena al campeón de peso pesado Andy Ruiz Jr. “Entrenamos muy duro en el campamento, tres meses para la pelea”, dijo Xu Can después. “Queríamos mostrar a todos en el mundo”. ¿A quién quieres después? “Josh [Harrington]! Vas a salir? Ahora estoy aquí. Ya ves que estoy aquí, ¿verdad? Peleemos. Unámonos. ¿Dónde quieres la pelea? “En cualquier sitio. Puedo pelear en cualquier lugar. Prometo que traeré el cinturón a China “. Nicaraguense Alvarado destrona a Cancio y gana titulo AMB Santa Cruz gana el título mundial AMB en la cuarta división de peso Advertisements

