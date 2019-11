Nicaraguense Alvarado destrona a Cancio y gana titulo AMB Abajo en las apuestas por 4: 1 René “Gemelo” Alvarado (32-8, 21 KOs) superó y destronó al campeón súper pluma de la AMB Andrew “El Chango” Cancio (21-5-2, 16 KOs) el sábado por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Alvarado conectó repetidos golpes de color sobre Cancio, quien se quedó corto en la mayoría de los intercambios. El maltrato finalmente se detuvo al final de la séptima ronda. La victoria fue una dulce venganza ya que Alvarado había noqueado previamente a Cancio en 2015. “Es un sentimiento muy difícil de describir”, dijo Alvarado. “Es algo que he querido desde que comencé mi carrera, y ahora Nicaragua tiene otro campeón mundial, los hermanos gemelos. Estábamos buscando nuevas oportunidades, no necesariamente para vengar una pérdida, sino oportunidades para convertirnos en campeones del mundo. Y eso fue lo que hicimos. Cancio va a volver de esto, pero luchamos con todo nuestro corazón y fue una pelea difícil ”. “Era un plan comenzar a dominar desde el comienzo de la pelea. Ese era el plan, de Sergio González, mi entrenador y mi esquina, incluido mi hermano, que ahora también es campeón mundial conmigo ”. “Mi objetivo era asegurarme de convertirme en campeón mundial en este importante día, el 23 de noviembre, cuando hace 45 años, Alexis Argüello se convirtió en campeón mundial por primera vez [y en el primer campeón mundial de Nicaragua]. Y ahora, por primera vez, tenemos dos campeones mundiales que son hermanos gemelos de Nicaragua. Ese era el objetivo “. El ahora ex campeón Cancio dijo: “Nos sentimos muy bien durante todo el campamento, y no pude salir. Luché una gran pelea esta noche. Estaba dos pasos detrás de él. No hay nada que pueda decir. Peleó su pelea esta noche y se vengó en la revancha. Enhorabuena a el. Hizo exactamente lo que hice. Tenía que venir desde atrás para venir aquí y convertirse en un campeón mundial. Peleó muchísimo y no hay nada que pueda decir además de felicitarlo y disfrutarlo. Sé como se siente. Ahora solo tenemos que volver al tablero de dibujo, y tengo que hablarlo con mi equipo. Esta noche, no fue mi noche, pero es lo que es. Tengo que tomar esta derrota como campeón y regresar a casa y reagruparme y ver qué tenemos que hacer ”. “Seguí intentándolo, pero esta noche era su noche. Se bajó muy bien. Fui golpeado con demasiados disparos. Tuve un gran campamento; no hay excusas al respecto, y el mejor hombre ganó esta noche. Es bien merecido; él peleó una tremenda pelea. He estado aqui antes. Es lo que es. Es parte del juego.” Wilder KOs Ortiz en siete rounds y retiene titulo del WBC Xu Can vence a Robles y retiene el título de la AMB Advertisements

