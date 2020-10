Santa Cruz: Es la pelea más dificil de mi carrera Foto: Esther Lin / Showtime Por Miguel Maravilla El campeón mundial de cuatro divisiones, el actual campeón de peso súper pluma de la AMB Leo “El Terremoto” Santa Cruz (37-1-1, 19 KOs) dará un paso adelante este fin de semana al enfrentarse al campeón de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis ( 23-0, 22 KOs) este sábado en el Alamodome de San Antonio, Texas. Santa Cruz y Davis tendrán sus títulos en juego, ya que lucharán por los campeonatos de peso súper pluma de la AMB y peso ligero de la AMB en el raro choque en la historia del boxeo en el que estarán en juego títulos mundiales en dos categorías de peso. “Esta es una pelea dura. Es la pelea más dura de mi carrera. Nos enfrentamos a un luchador duro con grandes habilidades. Sé que vendrá con todo lo que tiene y estará en su mejor momento ”, dijo Leo Santa Cruz a FightNews.com®. “Me siento muy bien con el peso. Me siento fuerte y listo para el sábado ”, agregó Santa Cruz. Esta pelea estaba programada originalmente para el 24 de octubre, pero la fecha se cambió a la noche de Halloween en San Antonio, ya que Texas ha reducido las medidas de COVID-19 que permiten que los eventos deportivos tengan lugar con la asistencia de fanáticos. Lo que sin duda será una multitud a favor de Santa Cruz en el estado de Lone Star. “Me da más tiempo para entrenar. La diferencia semanal realmente no importa. Tal vez le dé a Gervonta más tiempo para prepararse “. Cuando se le preguntó sobre pelear en la noche de Halloween y sacrificar el truco o trato de este año con los niños. “Los recuerdos que tengo de Halloween son de truco o trato con mis hermanos y simplemente divertirme. Ahora que soy mayor, soy yo quien lleva a mis hijos a pedir dulces. Este Halloween, no podré llevarlos. Siempre hay el próximo año. Tengo que hacer mi trabajo “ Leo ha estado entrenando duro con su hermano Antonio Santa Cruz en Industry, California en preparación para Tank. A diferencia de su oponente, Davis ha estado trabajando con Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas antes de esta pelea. Sin embargo, a Santa Cruz no le molesta, ya que confía en su preparación. “Me siento realmente genial. Este campamento ha sido perfecto. Me siento fuerte y muy motivado. Mi papá y mis hermanos me han estado ayudando. Realmente es el mejor campamento que he tenido y estoy en la mejor forma de mi carrera ”, dijo Santa Cruz sobre su preparación. “Hemos estado haciendo sparring con muchachos más grandes que pelean en las 147 libras. Creo que eso me permitirá soportar sus golpes. Estoy comiendo un poco mejor y me siento fuerte. Estoy haciendo todo lo que puedo para poder recibir sus golpes ”, agregó Santa Cruz. Con la pelea retrasada una semana. Existe la posibilidad de que Tank tenga sobrepeso o tal vez esté agotado, ya que ha luchado por alcanzar el límite de 130 libras en sus peleas anteriores. Santa Cruz sigue esperando a una Gervonta Davis muy bien preparada y en forma. “La única preocupación que tenía mi equipo al principio era si llegaría al peso, pero eso ya no es una preocupación. Estamos trabajando duro en el gimnasio sobre cómo evitar a los peces gordos. Sabemos que tenemos que pelear una pelea perfecta y eso es lo que vamos a hacer ”, dijo Santa Cruz. Al entrar en esta pelea, hay una motivación adicional una vez más para Santa Cruz. Su padre y entrenador anterior, Don José Santa Cruz, fue diagnosticado con cáncer hace unos años y prevaleció en su batalla. La pandemia de COVID-19 golpeó a principios de este año cuando la familia Santa Cruz se vio afectada. Don José dio positivo por el virus Corona y lo peor estaba por venir. “Pensamos que lo íbamos a perder”, dijo Leo Santa Cruz. “Cuando estaba en el hospital, le fallaban los pulmones, su corazón se detuvo”, dijo Santa Cruz. Don José fue hospitalizado a principios del verano y tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando sus pulmones estaban fallando y su corazón se detuvo repentinamente. El campeón y su familia se preparaban para lo peor pero una vez más Don José se impuso. Leo explica cómo su padre murió momentáneamente pero volvió a la vida. “Mi papá, en este momento, está muy bien, gracias a Dios”, dijo Leo Santa Cruz. “Tenemos ese corazón mexicano y ese corazón guerrero. Ha pasado por muchas cosas y una victoria aquí será muy motivadora para mi papá. Todo lo que hemos estado pasando va a quedar atrás “. Una vez más, Leo Santa Cruz se encontró asumiendo un desafío aún mayor fuera del ring. Muchos dudaron y criticaron a Leo por tomar esta pelea, pero ningún desafío es mayor que los desafíos que su familia ha tenido que soportar. Esta pelea de Leo con Gervonta es un día más en el trabajo. “Un peleador como Davis sacará lo mejor de mí”, dijo Santa Cruz. Gane o pierda, Santa Cruz sale victorioso de esta. “Creo que la diferencia en esta pelea será mi experiencia y alcance. Intentaré frustrarlo y luchar contra él desde afuera. Intenté pelearme con él. Sé que tiene poder para 22 nocauts en 23 peleas. Tenemos que cuidar su poder ”, dijo Santa Cruz. Esta será la primera pelea de Leo desde que derrotó a Miguel Flores por decisión unánime en noviembre pasado y ganó el título súper pluma de la AMB. Santa Cruz se convirtió en campeón mundial de cuatro divisiones al capturar el título. Ahora busca recoger su quinto título mundial en su quinta categoría de peso contra Tank. “Siempre quiero los mejores desafíos para mi carrera”, dijo Santa Cruz. Davis viene de un paro sobre el ex campeón mundial Yuriorkis Gamboa en diciembre pasado para ganar el título de peso ligero de la AMB. En una pelea que no fue la mejor actuación de Davis en conseguir el paro, ya que ha superado a sus oponentes al anotar brutales nocauts en 22 de 23 victorias. “Davis es un luchador fuerte, especialmente en las primeras cinco rondas. Siempre es peligroso, pero si lo veo gasear, lo presionaré y lo romperé. Creo que puedo frustrarlo “. A pesar de la última actuación de Davis, Leo espera una pelea muy dura de “Tank” Davis. “No importa qué. Espero al mejor Gervonta para esta pelea. Ha estado entrenando con Floyd. Este es su primer gran pago por evento. Entonces, tiene que tomarse en serio esta pelea y sé que vendrá con todo ”, explicó Santa Cruz. El campeón mundial de cuatro divisiones, Santa Cruz confía en que se impondrá en lo que será un gran desafío. Una victoria aquí para Santa Cruz lo convertirá en un campeón mundial de cinco divisiones y posiblemente podría sellar su boleto al salón de la fama. “Estoy decidido a vencer a ‘Tank’ para poder decir que vencí a uno de los mejores peleadores del mundo”, dijo Santa Cruz. “Haré historia aquí. Con una victoria, convertirse en campeón mundial de cinco divisiones será genial “. Una victoria aquí para Leo lo llevará a nuevas alturas y le dará muchas opciones para competir en peso ligero o súper pluma. Lo más lógico sería quedarse en la división de peso súper pluma en 130 libras. o quizás volver a bajar a la división de peso pluma de 126 libras. “Quiero darles a los fanáticos una gran pelea. Esta es una gran oportunidad para convertirme en una superestrella ”, dijo Santa Cruz. “Creo que mi futuro estará en 130 libras. Quiero defender el título y unificarme, pero si hay una pelea que tenga sentido en las 135 libras, definitivamente la tomaré ”. 