“Man Man” debuta en México el viernes El esperado debut profesional del campeón amateur Marcel “Man Man” Barlatier se lleva a cabo este viernes en México. Su oponente será el también debutante y favorito local David “Mosco” Sánchez. Barlatier creció en Liberty City, que es uno de los vecindarios más difíciles de Miami, Florida. El prospecto de peso pluma de 6 ′ de altura tuvo 132 peleas de aficionados y fue 3 veces campeón nacional. El renombrado manager de Bartlier, Henry Rivalta, está eufórico antes de su primera pelea profesional. “Me gustaría agradecer al CEO de Max Boxing Mario Abraham Xacur y al casamentero Jorge Enrique Puga Valle y Diego Adrián Soto Gutiérrez por la oportunidad de ser parte de esta gran cartelera del boxeo. México es un país para el que el boxeo realmente significa el mundo y estamos contentos de ser parte de este evento. Mario representa a Miguel Berchelt, un verdadero campeón mundial que le da a los fanáticos del box lo que anhelan ver. “Man Man” ama el fuego y el corazón de Berchelt y no puedo esperar para conocerlo. Estando en su debut profesional me alegro que sea en México porque verá lo humilde y grandiosa que es la gente en México. Espero ver al joven prospecto más atractivo de Rivalta Boxing, Marcel Barlatier. “Man Man” es simplemente un niño fantástico, su coeficiente intelectual de boxeo es increíble y tiene el arsenal para acompañar su gran sonrisa. Es un prospecto de primera clase que no se puede perder. Literalmente, este chico superará a cualquiera y será un futuro campeón al que puedes apostar. Ya estoy disfrutando el hecho de que otro niño tenga la oportunidad de tener una carrera larga y fructífera con Rivalta Boxing. También me gustaría agradecer a mi equipo de Rivalta Boxing Javier Cab Gómez, Mike Villanueva, Christopher Corey, Ilany Rivalta, Jorge Trinchet Danny Villanueva y el resto de nuestro personal ”, dijo Rivalta. El contendiente mundial de peso semipesado de Rivalta Boxing, Yunieski González (18-3, 14 KOs) de Miami a través de Cuba, se enfrentará a Guillermo “Memorias” Romero (12-7, 9 KOs) de México programado para 8 asaltos. Completando el evento: Zaid “Colorado” Rejon (3-0, 3 KOs) vs Emmanuel “Venado” Massa (2-0) 4 asaltos peso pluma Axel “Lobo” Talavera (3-0) vs Adolfo “Tornado” Rosado (2-3) 4 asaltos de peso mosca ligero Hafit “Lobo” Talavera (2-0) vs Raymundo “Ray” Bojorquez (Debut) 4 asaltos peso supergallo Iván “Terrible” Rosado (4-1-2, 3 KOs) vs Jesús “Gato” Pedro Moo (1-0) 4 asaltos peso ligero Francisco “Pulga” Araujo (1-0, 1 KO) vs Felipe “Perry” Hernández (0-1) 4 asaltos peso mosca ligero Se acerca un gran fin de semana de boxeo

