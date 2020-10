Se acerca un gran fin de semana de boxeo La acción comienza el viernes por la noche en DAZN con el ex campeón jr de peso mediano de la OMB Jaime Munguia (35-0, 28 KOs) contra Tureano Johnson (21-2-1, 15 KOs) en una batalla de 12 asaltos de peso mediano. El “Súper Sábado” habrá tres eventos principales. En PPV, tenemos a Gervonta “Tank” Davis (23-0, 22 KOs) contra el campeón mundial de cuatro divisiones Leo “El Terremoto” Santa Cruz (37-1-1, 19 KOs) por los campeonatos de peso súper pluma de la AMB y peso ligero de la AMB. . La cartelera contará con el invicto campeón superligero AMB Mario “El Azteca” Barrios (25-0, 16 KOs) defendiendo su título contra Ryan “Cowboy” Karl (18-2, 11 KOs), el ex campeón mundial superligero Regis “Rougarou” Prograis (24-1, 20 KOs) contra el invicto Juan Heraldez (16-0-1, 10 KOs) y los contendientes de peso ligero Isaac Cruz (19-1-1, 14 KOs) y Diego Magdaleno (32-3, 13 KOs) en una eliminatoria de títulos de la FIB. En ESPN, está el campeón de peso gallo de la AMB / FIB Naoya Inoue (19-0, 16 KOs) contra Jason Moloney (21-1, 18 KOs) en lo que parece ser una pelea excelente. En DAZN, el ex campeón indiscutido de peso crucero convertido en peso pesado Oleksandr Usyk (17-0, 13 KOs) se enfrenta a Dereck Chisora ​​(32-9, 23 KOs) y Lee Selby (28-2, 9 KOs) se enfrenta a George Kambosos Jr (18- 0, 10 KOs) en la segunda eliminatoria de peso ligero de la FIB del día. "Man Man" debuta en México el viernes Ismael Laguna, Ex campeón mundial y leyenda del IBHOF delicado en hospital en Panamá

