Las inducciones al Salón de la Fama del Boxeo de Florida serán del 6 al 8 de Noviembre El virus Covid 19 puede haberlos derribado, pero el Salón de la Fama del Boxeo de Florida superó el conteo y está de nuevo en pie. La Junta Directiva de FBHOF anunció que el fin de semana de inducción de 2020, que se retrasó dos veces, está de vuelta, ahora programado para el 6, 7 y 8 de noviembre en el hermoso Hotel Marriot en St. Pete. El coronavirus provocó la cancelación de los fines de semana de inducción previamente planificados en junio y agosto. Después de mucha consideración y discusión con los socios, la junta de FBHOF concluyó que el evento se puede realizar de manera segura siguiendo los protocolos de los CDC. El fin de semana de inducción de FBHOF 2020 tendrá varias novedades. Será la primera vez que el evento se llevará a cabo en St. Pete después de más de una década en Tampa. Por primera vez, un espectáculo de boxeo profesional que será televisado a nivel nacional destacará la primera noche de la celebración. El FBHOF está trabajando con T&K Boxing Promotions para traer una noche de boxeo de primer nivel para abrir el fin de semana. Y el día de la inducción, la ex promotora y fotógrafa de boxeo de clase mundial Dalia Duran será admitida luego de la inducción de su padre, el campeón mundial de cinco divisiones Roberto “Hands of Stone” Duran en 2012. Esta inducción hará historia en el boxeo, ya que marcará la primera vez que un padre / hija ingresará al salón de la fama. Además, cuando Rocky Torres sea admitido, se unirá a su padre Johnny Torres, quien fue admitido en 2018. Esta será la primera inducción de padre e hijo al Salón de la Fama del Boxeo de Florida. La clase de este año ofrece una amplia variedad de talentos y logros. Entre los que serán admitidos se encuentran el ex campeón mundial de peso súper mediano Jeff “Left Hook” Lacy, el ex campeón mundial de peso crucero Robert Daniels y la campeona mundial de mujeres múltiples Bonnie Canino. Otros miembros incluyen al ex medallista de plata olímpico de Estados Unidos Charles Mooney, el promotor Floyd Self, la cronometradora Phyllis Gary y el árbitro Emil Lombardi. Un total de 20 miembros serán honrados en la ceremonia del domingo por la mañana. También habrá tres premios especiales por logros entregados durante la cena de gala el sábado por la noche, siendo el punto culminante de la noche el orador principal, locutor de ring y el miembro de la FBHOF 2009 Mark Beiro. Los fanáticos también disfrutarán conociendo a ex campeones del mundo y ex miembros de FBHOF como Pinklon Thomas, Nate Campbell y muchos más. El Florida Boxing Hall of Fame se enorgullece de ser el único salón de la fama que realiza un fin de semana de inducción en 2020. Se practicará el distanciamiento social y se usarán máscaras en la mayoría de los eventos. La junta de FBHOF ha estado trabajando en estrecha colaboración con el personal y la administración del Marriot para asegurarse de que el fin de semana no solo sea agradable sino también seguro. QUÉ: El fin de semana de inducción al Salón de la Fama del Boxeo de Florida DÓNDE: The St Pete / Clearwater Marriott, 12600 Roosevelt Blvd, N, St Pete, Fl. 727-572-7800 CUÁNDO: 6, 7, 8 de noviembre de 2020 Contacto: Para obtener una lista completa de los candidatos, los homenajeados y los horarios, visite www.floridaboxinghalloffame.com Santa Cruz: Es la pelea más dificil de mi carrera

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.