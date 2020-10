Fallece Ex Campeón Mundial Argentino Miguel Angel Castellini Foto: La Voz Deportiva Por. Gabriel F. Cordero Se ha podido conocer el fallecimiento del ex campeón mundial Argentino, Miguel Ángel Castellini la madrugada de este miércoles 28 de octubre a los 73 años en el Hospital Fernández en Buenos Aires, Argentina tas permancer recluido cerca de 12 días. Castellini habría tenido cerca de siete episodios cerebro-vasculares en los últimos cuatro años y contrajo Covid-19 durante este periodo. Un mes atrás Castellini había estado hospitalizado y regresó a su casa pero a los días comenzó a tener problemas respiratorios por coronavirus y otra vez lo llevaron al hospital. Ganó el título mundial superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por puntos en 15 rounds al español José Durán, el 8 de octubre de 1976, en el icónico Palacio de los Deportes de Madrid. En uno de los combates más extraños e inéditos de la historia del boxeo perdió el título el 5 de marzo de 1977, en su primera defensa ante el boxeador Militar Nicaragüense Eddie Gazo, en Managua, Nicaragua en pleno momento de la dictadura somocista. Gazo, era miembro de la Guardia Nacional, el estadio estuvo lleno de soldados y hay anécdotas de disparos de armas de fuego durante la pelea, Castellini perdió la corona en una extraña actuación. En septiembre de 1980 en el mítico Luna Park en Buenos Aires , Argentina logra vencer en la revancha a Gazo con un nocaut para despedirse del boxeo profesional. En 15 años, Castellini ganó 73 peleas (51KOs), perdió 8 y empató 12, era un boxeador frontal y con una buena pegada. Tuo la conocida Academia de boxeo recreativo “Miguel Ángel Castellini” con tres sedes y eran muy concurridas. Castellini era el reflejo del niño pobre, el joven soñador y rebelde, el hombre que se superó, fue disc jockey , amante de su familia. Finalmente suena la campana del Luna Park y del último round para viajar al encuentro con los suyos y con su mejor amigo el ex campeón mundial Víctor Galíndez. Tim Tszyu regresa el 16 de diciembre Las inducciones al Salón de la Fama del Boxeo de Florida serán del 6 al 8 de Noviembre

