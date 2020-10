Tim Tszyu regresa el 16 de diciembre Por Ray Wheatley – World of Boxing WBO # 2, IBF # 4, WBC # 7, WBA # 8 peso mediano ligero Tim Tszyu (16-0, 10 KOs) chocará con el neozelandés, IBF # 15 de peso welter Bowyn Morgan (21-1, 11 KOs) el 16 de diciembre en el Bank West Stadium en Sydney, NSW, Australia. El contendiente australiano de peso pesado y leyenda de la Rugby League, Paul Gallen, se enfrentará a la estrella de UFC y MMA Mark Hunt en la cartelera en un programa Pay-Per-View de Foxtel del Evento Principal. “Es increíble estar en esta posición para organizar uno de los eventos deportivos en vivo más importantes de Australia después del año que todos hemos tenido”, dijo el CEO de No Limit Boxing, George Rose. “Felicitaciones a todos, especialmente al gobierno de Nueva Gales del Sur, por la forma en que han manejado la respuesta a la pandemia, porque la realidad es que sin ella, no estaríamos hoy aquí anunciando este emocionante evento para que los apostadores disfruten del semana antes de Navidad. “Espero que no solo sea la mayor multitud para una pelea en Australia este año, sino también la mayor audiencia, punto final. ¿Por qué no sería así? Tienes a la estrella indiscutible del boxeo australiano en Tim (Tszyu) enfrentándose a lo mejor de Nueva Zelanda en (Bowyn) Morgan. “Luego están las dos leyendas, dos íconos deportivos absolutos en Gal (Paul Gallen) y Mark (Hunt). Todos saben que no hay amor perdido entre estos dos”. Fallece Ex Campeón Mundial Argentino Miguel Angel Castellini

