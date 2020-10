WBC vs.UFC en Celebrity Family Feud este jueves Esta semana, el programa de televisión Celebrity Family Feud presentado por Steve Harvey presenta WBC vs. UFC con todas las ganancias destinadas a la caridad. El equipo del WBC está compuesto por el campeón de peso ligero de plata del WBC Ryan García, los ex campeones Evander Holyfield, Shawn “Showtime” Porter y Riddick “Big Daddy” Bowe, y el presidente del WBC, Mauricio Sulaimán. El equipo de UFC está formado por Forrest Griffin, Henry Cejudo, Michelle Waterson, Holly Holm y Stephen Thompson. La transmisión será el jueves por la noche en ABC. Tim Tszyu regresa el 16 de diciembre

