Morales-Barrera buscan combate de exhibición para 2021 Por. Gabriel F. Cordero Las leyendas del boxeo Mexicano y miembros del IBHOF en Canastota, New York , Érik ¨Terrible¨ Morales y Marco Antonio Barrera podrían realizar un combate de exhibición a cuatro rounds el próximo 15 de enero en Dallas, Texas en un evento que esperan realizar con asistencia de fanáticos. Morales y Barrera se enfrentaron en Las Vegas , Nevada ( Mandalay Bay y MGM Grand ) en tres ocasiones en su carrera, la primera de ella en febrero de 2000 con triunfo por decisión dividida de Morales por el titulo mundial supergallo del WBC . En junio de 2002 Barrera logro el triunfo por decisión unánime por el titulo pluma del WBC y cerraron la trilogía en noviembre de 2004 con un triunfo cerrado por decisión mayoritaria de Barrera esa vez por el titulo mundial superpluma del WBC. WBC vs.UFC en Celebrity Family Feud este jueves

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.