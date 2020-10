Campeón semipesado WBC & IBF Beterbiev regresará en enero 2021 El Ruso campeón mundial semipesado del WBC y IBF, Artur Beterbiev retornara al ring posiblemente a finales de enero 2021 ante el retador Alemán Adam Deines (19-1, 10 KOs). Deines su única derrota fue ante las sensación del boxeo Chino, Fanlong Meng en junio de 2019 en una eliminatoria de peso semipesado de la IBF realizada en el Wynn Palace Cotai, Macao. Tras la derrota Deines regreso al ring rapidamente con dos triunfos en agosto y septiembre de ese 2019. Beterviev defendió su titulo en semipesado de la IBF en mayo del 2019 con una victoria por KO en cinco rounds ante el Bosnio, Radivoje Kalajdzic en EEUU y luego unificó con un triunfo por TKO en diez rounds ante el campeón WBC Ucraniano, Oleksandr Gvozdyk para ganar el campeonato mundial semipesado del WBC. Algunas fuentes habían comentado que Beterviev podría haber sufrido una fractura de costilla en sus entrenamientos para el combate pospuesto ante Deines programado para el 23 de octubre en Moscu, Rusia. Morales-Barrera buscan combate de exhibición para 2021

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.