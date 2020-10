Conferencia de Prensa de Tyson-Jones Jr para su combate del 28 de noviembre Por.Gabriel F. Cordero El regreso de la leyenda del boxeo Mike Tyson al ring tendrá otro atractivo más. La previa de la pelea contra Roy Jones Jr. en Los Ángeles estará protagonizada por Nate Robinson. El exjugador de la NBA de 36 años debutará como boxeador en un duelo con Jake Paul, una estrella Estadounidense de 23 años en YouTube. El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) anunció que ofrecerá un cinturón al ganador del duelo de enfrentamiento entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. el 28 de noviembre en Los Ángeles. Jones Jr, tiene un récord de 66 victorias (47 KOs) y nueve derrotas (cinco por K.O.) en 75 peleas.La última vez que Mike Tyson, de 54 años, subió al ring oficialmente fue el 11 de junio de 2005 en el MCI Center en Washington y fue derrotado por Kevin McBride por retiro en el séptimo asalto. Tyson tuvo 56 peleas en su carrera, 50 victorias (44 KOs) y perdió seis (una por KO). Mike Tyson y Roy Jones Jr. combinan 116 victorias y 91 KOs como profesionales. Es el duelo de dos de los boxeadores más peligrosos y de los mejores dentro de la historia. – Creo que estoy en una gran etapa. He estado entrenando demasiado. Al principio me resistí un poco a la idea, pero ¿qué podía hacer un oponente por mí que no pudiera defenderme? Luego me ofrecieron algunas oportunidades aquí y allá y ahora estoy listo para eso, dijo Mike Tyson en una conferencia de prensa oficial del combate. – Todavía tengo mi boxeo conmigo, mi boxeo sigue aquí. Él (Tyson) está entrenando bien, golpeando bien la bolsa, somos dos luchadores explosivos. Parece que volvemos a ser jóvenes. No puedes hacer la pelea de ritmo rápido como en otros tiempos, pero mira lo que él y yo estamos entrenando (…) Voy a entrar al ring contra uno de los tipos más peligrosos de todos los tiempos. Es el mejor peso pesado de todos los tiempos, creo que es razón suficiente para que esté bien preparado – dijo Roy Jones Jr. Además de Mike Tyson vs.Roy Jones Jr., la noche del 28 de noviembre tendrá seis peleas más: Jake Paul contra Nate Robinson (cruceros) Badou Jack vs Blake McKernan (peso semipesado) Viddal Riley x Rashad Coulter (cruceros) Jamaine Ortiz vs.Nahir Albright (peso ligero) Irvin González Jr.contra Edward Vasquez (plumas) Juiseppe Cusumano vs.Nick Jones (pesado) Floyd Mayweather muestra en video su colección de autos Campeón semipesado WBC & IBF Beterbiev regresará en enero 2021

