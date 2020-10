Floyd Mayweather muestra en video su colección de autos Por.Gabriel F. Cordero Parte de la colección de superdeportivos de la estrella del deporte se publicó en video en Instagram. Al publicar un video desde el garaje de su casa en Las Vegas, en Estados Unidos, Mayweather mostró varios modelos, entre ellos Rolls-Royce, Lamborghini Aventador y Ferrari 488. Conferencia de prensa final Davis-Santa Cruz Conferencia de Prensa de Tyson-Jones Jr para su combate del 28 de noviembre

