Conferencia de prensa final Davis-Santa Cruz “Tengo que demostrar que soy el hombre más malo del deporte el sábado por la noche” – Davis “Todos tienen su opinión sobre esta pelea. Es mi trabajo salir y demostrar que los escépticos están equivocados ”- Santa Cruz El tres veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis y el campeón de cuatro divisiones Leo “El Terremoto” Santa Cruz se enfrentaron en una conferencia de prensa final el jueves para ver una vista previa de su enfrentamiento SHOWTIME PPV que tendrá lugar este sábado 31 de octubre desde Alamodome en San Antonio, Texas. . Davis y Santa Cruz lucharán por los campeonatos de peso súper pluma de la AMB y de peso ligero de la AMB en un enfrentamiento que enfrenta al prodigioso poder de Davis contra la presión implacable de Santa Cruz. Esto es lo que los participantes de la conferencia de prensa dijeron el jueves: GERVONTA DAVIS “Mi equipo y yo decidimos trasladar nuestro campamento a Las Vegas para que pudiéramos tener un campamento perfecto. Pasamos 15 semanas entrenando, así que estoy bien preparado. Ojalá Leo esté bien preparado y le demos a la afición lo que quiere ver. “Sabemos que Leo va a venir con muchos golpes y yo voy a ser explosivo. Se trata de darles un regalo a los fans. Estoy agradecido de estar en esta posición y estoy listo. El sábado por la noche será una noche memorable. “Para no quitarle nada, Yuriorkis Gamboa solo estaba tratando de sobrevivir contra mí. Es más difícil recibir golpes cuando alguien no está tratando de provocar la pelea. Sé que Leo vendrá a pelear. Creo que esta actuación me llevará al siguiente nivel. “No creo que tenga que noquearlo, solo tengo que salir y ser genial. Olvídate de todo lo demás, solo tengo que salir y mostrarles a todos que soy el mejor hombre del mundo del boxeo. Ese es mi principal objetivo. “Michael Jordan solía leer el periódico y hacer lo que decían que no podía hacer. Eso es lo que estoy haciendo. Tengo que demostrar que soy el hombre más malo del deporte el sábado por la noche. “Leo va a venir a pelear y solo se trata de que yo dé un paso al frente y haga lo que mejor hago. Puedes ver el potencial de un luchador desde afuera, pero tienes que verlo salir en una pelea para creerlo. Esa es la posición en la que estoy. Todos saben que soy genial, solo tengo que demostrarlo. “Leo ha demostrado que es un luchador de primer nivel y se enfrenta a un luchador explosivo y poderoso como yo. Creo que el ganador debería estar entre los 10 primeros de la lista libra por libra. “Floyd Mayweather me acaba de decir que me mantenga concentrado a pesar de todo lo que viene con la semana de pago por evento. Primero tengo que hacer el trabajo, pero también hacer todo lo que conlleva ser la próxima estrella de pay-per-view. “Soy uno de esos luchadores que sabe cómo concentrarse cuando tengo algo grande frente a mí. Ninguno de los grandes luchadores antes que yo se ha congelado cuando llega la hora de la verdad. Siempre he podido concentrarme cuando hay grandes cosas en juego. Eso es lo que hice para este campo de entrenamiento. “No estoy realmente enfocado en nadie que no sea Leo Santa Cruz. No puedo pasar por alto a Leo. En lo que respecta a cualquier otro luchador, simplemente no me importan en este momento. Lo probaré en el camino. Este es un paso más cerca de demostrar el punto que quiero demostrar “. LEO SANTA CRUZ “Esto es con lo que siempre he soñado. Cuando era pequeño, quería estar en este escenario. Estoy viviendo ese sueño y estoy muy feliz y emocionado. Nunca pensé que lo lograría. Pensé que era como ganar la lotería. Pero gracias a los fanáticos, estoy aquí donde estoy. “Me enfrento al mejor luchador de la división. Si quieres ser el mejor, tienes que vencer al mejor. Tengo que ir contra el mejor luchador. Quería desafiarme a mí mismo. Sé que esta es una pelea peligrosa para mí, pero quiero ponerme a prueba. “Ambos hemos sufrido y pasado por mucho para llegar hasta aquí. Ninguno de los dos quiere volver al punto de partida. Entonces sé que ambos vamos a dar una gran pelea a los fanáticos. “Tengo el corazón de un guerrero mexicano. Mi papá me ha dicho que pelee una pelea inteligente, pero aunque él va a decir eso, hay una buena posibilidad de que termine peleando con él a veces. Pase lo que pase, encontraremos la manera de vencerlo. “Realmente no me preocupo por ser el desvalido. Todos tienen su opinión. Mi trabajo es salir y demostrar que los que dudan están equivocados. Me entrené duro para salir y hacerlo ese sábado. “Gervonta es el mejor oponente al que me he enfrentado. Es el luchador más fuerte al que me he enfrentado. Las peleas de Abner Mares y Carl Frampton fueron una gran experiencia para este tipo de pelea. Aprendí mucho de esas cuatro peleas y desde entonces he aprendido mucho más. “Significaría muchísimo para mí convertirme en un campeón de cinco divisiones. Sería otro sueño hecho realidad. Yo pondría el apellido de Santa Cruz entre los mejores. “Gervonta es un tipo grande y sé que vendrá golpeado fuerte. Pero he entrenado con muchachos más grandes durante todo el campamento y he podido soportar todo lo que se me ha lanzado. “Los fanáticos quieren que vayas y hagas una guerra de ida y vuelta. Sé que contra Gervonta tengo que luchar inteligentemente. Voy a hacer todo lo posible por escuchar los consejos de mi padre. “Definitivamente tomé esta pelea para calmar a los críticos. La gente decía que no quería pelear con los grandes. Así que fui tras el mayor desafío de la división y ese es Gervonta Davis. “Dejo las opiniones a la afición y a los medios. Mi trabajo es conseguir la victoria y darles a los aficionados una gran pelea. Voy a dar lo mejor de mí y dejarlo todo en el ring ”. CALVIN FORD, entrenador de Davis “El campamento ha sido genial. Fue increíble. Realmente aprecio el trabajo que hizo. No puedo esperar a ver a Tank en el ring. Espero con ansias las grandes actuaciones de ambos luchadores. “’Tank’ logró muchas cosas que le pedí que hiciera, pero este es el pináculo de todas aquí. Ambas familias han recorrido la misma línea con diferentes senderos. Ambos tienen la oportunidad de convertirse en grandes con esta victoria. “Cada vez que miro a ‘Tank’ ahora, recuerdo esos años más jóvenes en el gimnasio con él cuando era niño. Ahora es el hombre que siempre lo había considerado. Es un hombre de familia, un hombre de negocios y un luchador maravilloso. Es increíble ver a uno de mis hijos adulto “. JOSÉ SANTA CRUZ, Padre e Instructor de Santa Cruz “Tuvimos un campo de entrenamiento realmente bueno y entendemos la importancia de esta pelea. Leo está completamente preparado para esta pelea del sábado y espero que tenga una gran actuación. “Estoy muy agradecido de estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí con mi hijo para una pelea tan grande y poder guiarlo y ayudarlo a lograr su sueño. “Sabemos que Davis es un luchador muy fuerte y consumado. Pero Leo acaba de usarlo para motivarlo en el gimnasio todos los días y podrás ver eso el sábado “. STEPHEN ESPINOZA, presidente, programación de eventos y deportes, Showtime Networks Inc. “Una de las razones más importantes por las que me encanta el boxeo es porque somos testigos de cómo jóvenes, como ‘Tank’ Davis y Leo Santa Cruz, se desarrollan y maduran frente a nuestros ojos. Esta es nuestra novena pelea con ‘Tank’ y la 13 con Leo. Los hemos visto madurar como luchadores y los hemos visto madurar como jóvenes. Los hemos visto luchar, sudar y triunfar. Los hemos visto convertirse en padres “. “Recuerdo la primera vez que conocí a ‘Tank’, fue en abril de 2016 en Washington, DC Estaba en la cartelera no televisada de una pelea de Adrien Broner. Ya había peleado, se acercó durante la transmisión y Floyd lo presentó. Recuerdo sus propias palabras: ‘Este es mi joven luchador. Cuidado con este chico. Y lo hemos estado mirando desde entonces. “Recuerdo que la primera vez que conocí a Leo fue en junio de 2012. Poco antes de su primera pelea por el título mundial. Era un joven muy humilde, tranquilo, de voz suave, casi tímido. Muy diferente al tipo que vi en el ring unas 48 horas después de eso. El punto es que hemos estado en el camino de estos jóvenes. “Han estado luchando contra las adversidades, literalmente desde que nacieron. Tuvimos la suerte de pasar tiempo con ellos durante ALL ACCESS. Abrieron sus corazones, sus mentes y ellos mismos para compartir sus historias. Lo que más he escuchado es que la dificultad de esta pelea no es si la gente quiere verla o si la van a comprar, es a quién van a apoyar. Porque si conoces las historias de estos jóvenes, lo que han pasado y lo que han vivido, es increíble. “La conclusión es que en estos dos jóvenes tenemos a dos de los luchadores jóvenes más exitosos y populares en el deporte de hoy. Leo ha sido un campeón casi constantemente desde 2012. ‘Tank’ se vendió o estuvo cerca de agotarse en Los Ángeles, Baltimore y Atlanta, el año pasado. Tenemos a estos dos jóvenes consumados peleando el sábado por la noche. Hay que respetar su trayectoria, de dónde vienen, y respetar a los equipos que le rodean. “Sabemos lo que va a pasar el sábado por la noche. Leo va a entrar al ring, lanzar muchos golpes y mostrar una tasa de actividad que es diferente a cualquier otra persona en el deporte. 'Tank' va a mostrar la potencia, la velocidad y el atletismo que lo ha convertido en una de las estrellas jóvenes en ascenso más rápido que hemos visto en el deporte en algún tiempo. Más allá de eso, dependerá de ellos, al igual que de ellos durante toda su vida ".

