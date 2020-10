Mauricio Sulaimán ganador en el Premio Nacional del Deporte en México Por. Gabriel F. Cordero Mauricio Sulaimán, presidente del WBC ha sido reconocido como el ganador del Premio Nacional de Deportes 2020, en la categoría de ‘Fomento, Protección e Impulso’ dentro de la celebración de los 45 años del Premio Nacional del Deporte (PND) en una votación del jurado calificador para la designación de los ganadores del premio en su edición 2020, que se efectuó en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Otro ganador ha sido la leyenda de MLB Fernando ‘El Toro’ Valenzuela, ganador por ‘Trayectoria Destacada’ Sulaimán Saldívar fue propuesto por las Asociaciones de Olímpicos Mexicanos y Medallistas Olímpicos de México por todo su constante apoyo desde su llegada a la presidencia del WBC en 2014 donde ha implementado distintos programas que se han unido a la sociedad Mexicana y entre ellos ¨Deportes Unidos por México¨, ¨Sumamos por México¨ , ¨Héroes por la Humanidad¨ y el soporte que ha dado el WBC a boxeadores, deportistas y personas de las comunidades ante la pandemia de COVID-19. Sulaimán se unió a las autoridades sanitarias Mexicanas y fomento la creación de protocolos sanitarios para la realización de funciones de boxeo, bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias y lo compartió a todos los países participantes del WBC. Mauricio se unirá a su padre Don José Sulaimán recibió de forma póstuma el Premio Nacional de Deporte en el 2015, también en esta misma categoría, pues desde 1975 a frente del WBC fue el propulsor de los más grandes cambios en el boxeo en beneficio de la protección y vida del boxeador dentro y fuera del ring. Don José Sulaimán logró llevar el boxeo a lo más alto del deporte mundial y es considerado el padre del boxeo contemporáneo. El Premio es un diploma firmado por el Presidente de México junto a una medalla de oro puro, una roseta y un estímulo económico de cerca de 40 mil dólares. El Premio será entregado el próximo 20 de noviembre por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional dentro de la conmemoración del 110 Aniversario de la Revolución Mexicana. Conferencia de prensa final Davis-Santa Cruz

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.