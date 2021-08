Sanmartin vence a Carmona en Ciudad de Mexico El peso súper gallo José “El General” Sanmartín (32-5, 20 KOs) derrotó a David “El Severo” Carmona (22-7, 9 KOs) por decisión unánime en diez asaltos el viernes por la noche en el Foro Centenario en la Ciudad de México. Sanmartín derribó a Carmona en ruta a una victoria 98-90, 97-91, 97-92 para reclamar el título Fedecentro de la AMB. En la co-estelar, el peso súper welter Diego “Maravilla” Carmona (10-1, 8 KOs) venció a Edgar “El Nene” Ortega (18-14, 11 KOs) por descalificación a 1:44 del tercer asalto por un puñetazo de conejo y un gancho al caer. Miguel “Micky” Roman victorioso en Ciudad Juarez Juárez pone fin a la racha de victorias de Contreras

