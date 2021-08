Juárez pone fin a la racha de victorias de Contreras En una brutal pelea, el dos veces retador al título mundial César “Corazón” Juárez (23-10-1, 19 KOs) puso fin a la racha de victorias de la AMB # 8, CMB # 15 peso pluma Dennis “El Martillo” Contreras (24-11 -1, 22 KOs) al tomar una decisión unánime en diez asaltos el viernes por la noche en el Whitesands Events Center en Plant City, Florida. Juárez fue extremadamente agresivo, a menudo evitando que Contreras lograra la distancia que quería. Hirió a Contreras en el segundo asalto y lo golpeó durante todo el asalto. La mejor ronda de Contreras fue la octava, pero Juárez volvió a calentar en las rondas nueve y diez para alejarse 96-94, 96-94, 97-93. En otra acción, el invicto peso pesado Stephan “Big Shot” Shaw (15-0, 11 KOs) necesitó solo 102 segundos para noquear a Nicholas Davis (6-3, 4 KOs). Además, el invicto prospecto de peso welter de Top Rank, Omar “New Era” Rosario (5-0, 2 KOs) derrotó a Marc Misiura (2-2) por decisión unánime en cuatro asaltos y al peso súper welter Bryan “The Hunter” Polaco (5-0, 4 KOs) detuvo a Justin Gunter (2-2, 1 KO) en la quinta ronda. Resultados desde Inglaterra

