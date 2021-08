Resultados desde Inglaterra El peso pesado Dave “White Rhino” Allen (19-5-2, 16 KOs) regresó con un nocaut técnico en el segundo asalto sobre Andrea Pesce (7-14-3, 2 KOs) el viernes por la noche en el Ponds Forge Arena en Sheffield, Inglaterra. Allen salió de un retiro de 18 meses y derribó a Pesce dos veces. En una sorpresa, el experimentado Mexicano, Dante “Crazy” Jardon (34-7, 25 KOs), noqueó al previamente invicto favorito local Anthony Tomlinson (13-1, 7 KOs) en el noveno round de una pelea de peso welter. Tomlinson era un favorito de 10: 1. La AMB ordena eliminatoria entre los Nicaragüenses Benavides-Rojas

