La AMB ordena eliminatoria entre los Nicaragüenses Benavides-Rojas El Comité de Campeonatos de la AMB está ordenando una serie de combates de campeonato y eliminatorias a medida que la organización avanza hacia un campeón por división. El comité ordenó una pelea eliminatoria de peso mínimo entre los nicaragüenses Leyman Benavides y Byron Rojas. Benavides es el campeón de oro de la organización pionera, mientras que Rojas ocupa el puesto número dos. Los combatientes tienen un período de negociación de 30 días. Si no se llega a un acuerdo antes del 26 de septiembre, o si alguna de las partes no muestra su voluntad de cerrar la negociación, el comité puede convocar la pelea a subasta con la división al 50% para cada peleador. Resultados desde Inglaterra Lara: vengo a destruir Warrington

