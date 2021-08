Lara: vengo a destruir Warrington El peso pluma Mauricio “Bronco” Lara (23-2, 16 KOs) dice que “destruirá” al ex campeón mundial Josh Warrington (30-1, 7 KOs) nuevamente cuando se enfrenten en el Emerald Headingley Stadium en Leeds el próximo sábado (4 de septiembre) en DAZN. Lara sorprendió sorprendentemente al Warrington previamente invicto en nueve rondas brutales el pasado febrero en Londres. La pelea estaba destinada a ser una pelea ocupada para Warrington, quien había dejado vacante su cinturón de la FIB con planes de pelear contra el entonces campeón de la AMB, Can Xu. “Warrington dijo que tuve suerte”, dijo Lara. “Créeme. No hay suerte en el boxeo. Nunca he ganado nada con suerte. Gané con mucho trabajo y mucha disciplina. Por supuesto, desde que le gané siento que soy el campeón. Como dicen en mi pueblo, soy un campeón sin corona. Suena bien y creo que me lo he ganado con mucho trabajo. Quiero ser el número uno del mundo y lo voy a conseguir. “Sabía que tenía que ganar de manera decisiva en la primera pelea. Esta vez será diferente. Yo ganaré, pero verás a un Mauricio Lara totalmente diferente. Seré una persona diferente. Tengo más impulso en esta pelea porque Warrington ha estado diciendo muchas cosas y se arrepentirá. Creemos que va a tener mucho cuidado con la cara y la mandíbula, así que vigilaremos su estrategia. Pero créanme, no importa la estrategia que tenga porque vengo a destruirlo. “Soy una persona muy humilde. Se ganó mi respeto en la primera pelea porque era el número uno del mundo, pero ese ya no es el caso. No me respeta y ha dicho muchas cosas sobre mi papá. Cometió un error, créame. Conoció una versión amistosa de mí y mira lo que pasó. “Estoy muy feliz porque sé que se avecinan peleas más importantes, mejores luchadores. Los números uno, eso es lo que quiero. Quiero estar en ese lugar y voy a luchar por eso. Es genial que un promotor como Matchroom crea en mí y me esté dando esa oportunidad. Pelearé con quien sea. Quiero que todos los cinturones pesen 126 libras y los voy a conseguir. El 4 de septiembre, seré malo y él no sabrá qué lo golpeó “. La AMB ordena eliminatoria entre los Nicaragüenses Benavides-Rojas Victor Belfort comparte sus entrenamiento con la prensa

