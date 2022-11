Sanginov vuelve al gimnasio tras el ataque con cuchillo El invicto peso welter # 9 de la AMB Mekhrubon Sanginov (13-0-1, 10 KOs) casi pierde la vida recientemente cuando fue apuñalado en el pecho en su ciudad natal de Dushanbe, Tayikistán. Sanginov estaba protegiendo a otro hombre de un matón intoxicado que estaba molestando a un transeúnte inocente. En medio de la protección del hombre, el agresor blandió un cuchillo grande y lo apuñaló varias veces, casi perforándole el corazón. Sanginov tiene suerte de estar vivo. “El ataque ocurrió muy rápido, pero sabía lo que era correcto y necesitaba proteger a una persona inocente de este loco”, dijo Sanginov. “Cuando vi al matón molestando a este hombre indefenso, me enfermé. No soporto a los matones, y este tipo al que estaba protegiendo necesitaba desesperadamente mi ayuda. La gente puede pensar que estoy loco, pero estoy bien con lo que pasó. Este matón estaba borracho e iba a hacerle un daño serio a este tipo. Casi muero, pero fue por una buena causa”. Sanginov ahora se mudó a Las Vegas, donde volvió a entrenar con Bones Adams. Sanginov se siente como un hombre con una misión después de dejar las duras calles de Tayikistán. “Casi me asesinan, así que ahora quiero que mi regreso al boxeo cuente”, continuó Sanginov. “Mi objetivo es representar a mi país y luchar por los desvalidos. Quiero que todos se sientan orgullosos de mis acciones, al mismo tiempo, llamar la atención sobre mi objetivo, que es convertirme en campeón mundial”. BKFC firma con Austin Trout Like this: Like Loading...

